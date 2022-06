Paternité du 2è enfant de la chanteuse Josey : Boblee attaque les parents de Serey Dié

L’activiste ivoirien vivant aux Etats-Unis Boblee accuse les parents de Serey Dié d’être à la base de la relation de ce dernier avec Josey. Dans un direct qui attaque le footballeur, il reproche à ses parents de l’avoir encouragé à poursuivre sa relation avec la chanteuse Josey.

Après avoir attaqué Josey alors qu’il défendait Aline, la femme de Serey Dié, c’est aux parents du footballeur que l’activiste Boblee s’est est pris il y a quelques jours. Selon lui, si Josey a pu faire un deuxième enfant à Serey Dié, c’est parce que les parents de ce dernier soutiennent leur relation.

A l’en croire, Josey reçoit l’affection des parents de l’ex footballeur à cause des présents qu’elle leur offre. « Il ne suffit pas de mettre un enfant au monde, il faut un suivi. Vous voyez Josey aujourd’hui parce qu’elle vous donne ce que son Serey Dié lui donne. Vous, les parents de Serey Dié, ce que vous ne savez pas c’est que , quand elle vient vous rendre visite et puis, elle est gentille, c’est ce que votre fils lui donne qu’elle vous donne, donc, elle ne vous donne rien en réalité », a insisté Boblee qui met en garde les parents de Serey Dié contre les beaux gestes de l’interprète du titre Diplôme.

Une affaire de gentillesse

En plus de rappeler la relation entre Josey et DJ Arafat, Boblee déclare que Josey ne sera « rien » sans Serey Dié. « Josey n’avait rien et elle n’a toujours rien. Elle même, dans sa famille, elle ne donne rien, si ce n’est ce que votre fils lui donne. Vous avez dit que Josey est gentille et que l’autre n’es pas gentille, vous savez ce qui peut être qualifié de gentillesse? », a-t-il demandé.

Dans sa vidéo, Boblee dénonce la souffrance qu’endure Aline auprès de Serey Dié et invite ce dernier à savoir raison garder. « Tu n’as pas pu briller dans le football, alors tu veux briller sur les réseaux sociaux. Tu veux briller par les débauches s3xuelles et ce n’est pas exemplaire. Un vrai homme n’est pas celui qui distribue des enfants de gauche à droite. Si c’est pour ça que tu es devenu musulman, Dieu va te renier », peut-on entendre dans son direct.

La brouille entre Serey Dié et Boblee est née de l’annonce de l’accouchement de Josey. Serey Dié étant le père du premier enfant de Josey, nombreux sont ceux qui lui attribuent la paternité de son deuxième enfant né il y a quelques jours. De son côté, Serey Dié indique qu’il se prononcera au moment opportun.