Pastèque : découvrez 07 bonnes raisons de ne plus jeter sa peau

Certaines pelures comme les peaux de pastèque ne doivent pas finir dans la poubelle. Et pour cause, elles sont gorgées de vertus pour la santé. Découvrez dans cet article les bienfaits santé des peaux de pastèque.

La pastèque ou Citrullus lanatus est un fruit originaire d’Afrique. C’est un des plus gros fruits de la famille des Cucurbitacées. Composée à plus de 90 % d’eau, la pastèque vous rafraîchit même pendant les grosses chaleurs. Elle aide aussi notre organisme à bien fonctionner. Cependant, beaucoup de personnes commettent l’erreur de jeter sa peau après consommation, or elle aussi en retour est remplie de bienfaits. Voilà pourquoi nous vous proposons dans cet article, les vertus de la pelure de ce fruit.

Elle rajeunit le visage

Voilà une fois de plus un fruit qui vous rendra belle sans chirurgie ni produit cosmétique. La peau blanche et amère peut servir d’astuce de beauté, car elle possède un antioxydant très efficace appelé lycopène. Ce dernier protège la peau contre les rayons du soleil, mais il hydrate aussi le tissu dermique ce qui donne l’effet de rajeunissement.

Elle retarde le vieillissement de la peau

La peau de la pastèque est naturellement riche en vitamines A, C et en lycopène. De tous les caroténoïdes, le lycopène possède l’action antioxydante la plus puissante. Il lutte contre le vieillissement cutané, hydrate le tissu dermique et cerise sur le gâteau, il protège la peau contre les rayons du soleil. Pour en bénéficier, deux options s’offrent à vous : l’appliquer directement sur la peau ou croquer dedans à pleines dents. La seconde s’avère bien plus efficace !

Elle nettoie le visage

Elle peut remplacer votre nettoyant pour le visage habituel, car elle élimine efficacement les impuretés présentes sur la peau. Elle s’utilise un peu comme du savon. Il suffit de frotter doucement la peau de pastèque contre le visage puis de rincer à l’eau tiède pour finir.

Elle aide à trouver le sommeil

La peau de pastèque regorge aussi de carbones polysaccharides. D’après une étude menée en 2011, ces glucides complexes auraient l’avantage de jouer un rôle sur l’anxiété, le stress, la dépression et le sommeil. Raison de plus pour en consommer le soir… À condition de faire un tour aux toilettes avant de se coucher pour éviter les réveils nocturnes !

Elle stabilise la tension artérielle

L’état de vos vaisseaux sanguins contribue à la stabilité ou non de votre tension artérielle. Sachez que la citrulline présente dans la peau de pastèque est un acide aminé qui a la vertu de fortifier les vaisseaux sanguins tout en les rendant plus souples et élastiques. C’est de cette manière que votre tension se stabilise, car le sang coule mieux dans vos veines.

Elle apporte de l’énergie

Comme sa chair, la peau de la pastèque est riche en vitamines A, C, B6 ainsi qu’en magnésium, potassium et zinc. Ces vitamines et minéraux vous permettront de faire le plein d’énergie !

Elle combat la graisse

La peau de pastèque contient ce que nous appelons l’arginine, c’est un élément qui aide le corps à éliminer la graisse. Il favorise la synthèse des graisses qui sont présentes dans notre alimentation pour les transformer en source d’énergie nécessaire au bon fonctionnement de votre corps. Ainsi sa consommation au quotidien permet de garder un corps sain et une belle silhouette pour tous ceux qui aiment garder la ligne.