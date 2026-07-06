Pascal Obispo évoque son ex Julie Hantson : « Ça m’avait gonflé »

Pascal Obispo est revenu publiquement sur son mariage célébré au Cap-Ferret, une cérémonie qui devait rester confidentielle mais qui, selon ses mots, a tourné à la petite affluence locale. L’artiste explique que la noce, malgré une liste d’invités comprenant des personnalités, n’est pas passée inaperçue et a brouillé l’intimité recherchée par le couple.

Dans un entretien accordé à Paris Match, le chanteur a rappelé son parcours sentimental largement suivi par la presse : deux mariages et deux divorces avant de retrouver l’amour auprès d’une artiste avec laquelle il partage désormais la passion de la peinture, détail que le magazine a relayé sans en révéler l’identité. La discrétion reste pour lui une règle souhaitée, en particulier après des relations antérieures très médiatisées.

Parcours personnel et dates clés : Pascal Obispo avait épousé Isabelle Funaro en 2000, union de laquelle est né leur fils Sean la même année. Il a ensuite été en couple avec la chanteuse Jenifer entre 2008 et 2009, puis avec la mannequin Julie Hantson, qu’il a épousée au Cap-Ferret le 19 septembre 2015. Le musicien partage désormais une partie de son temps de vie sur la presqu’île de Gironde.

La cérémonie au Cap-Ferret et les projets artistiques d’Obispo

Interrogé sur le déroulé des noces au Cap-Ferret, Pascal Obispo a confirmé que l’événement « devait être intime » mais que la réalité a été tout autre. « C’est comme si tout le village était venu assister à la noce », a-t-il déclaré, en reconnaissant que, rétrospectivement, la situation lui semble amusante bien qu’elle l’ait agacé sur le moment. Parmi les convives annoncés figuraient notamment Bénabar, Bixente Lizarazu et Claire Keim, des personnalités relayées par la presse au sujet de cette journée.

Sur le plan artistique, Pascal Obispo a poursuivi son activité musicale. Le 22 mai, il a dévoilé Héritage (Volume 2), un disque composé de treize titres présentés sous la forme de treize duos. Pour cet opus, il a enregistré avec des artistes tels que Francis Cabrel, Julien Clerc, Bénabar, Zazie, Renaud ou encore Michel Delpech.

Fait inhabituel : le volume 2 de ce projet a été publié avant le volume 1, prévu pour le 23 octobre prochain. Selon les éléments rendus publics, le premier volume réunira d’autres noms du répertoire francophone, dont William Sheller, Serge Lama, Calogero, Véronique Sanson et Eddy Mitchell. Au total, l’auteur-compositeur-interprète a enregistré vingt-six duos pour ces deux volumes, un travail qui lui a demandé environ deux ans et demi de préparation et d’enregistrement.