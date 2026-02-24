Pascal Obispo , invité sur RTL ce week-end, a déclaré qu’il serait prêt à travailler avec Marine Delplace , la lauréate de la 12e édition de la Star Academy, évoquant son intérêt pour une collaboration artistique alors qu’il poursuit la promotion de son double album Héritage.

Pascal Obispo, invité sur RTL ce week-end, a déclaré qu’il serait prêt à travailler avec Marine Delplace, la lauréate de la 12e édition de la Star Academy, évoquant son intérêt pour une collaboration artistique alors qu’il poursuit la promotion de son double album Héritage.

Au cours de cet entretien radiophonique, l’artiste de 61 ans a rappelé sa philosophie du partage musical en affirmant qu’ »il n’y a pas de musique sans partage« . Sur Héritage, Pascal Obispo partage le micro avec plusieurs noms de la chanson française, un positionnement qui, selon lui, reflète la nécessité d’échanges intergénérationnels dans le monde de la musique.

Interrogé sur la nouvelle génération, il a cité explicitement Marine Delplace : « Une personne que j’aime beaucoup, c’est la petite qui s’appelle Marine« , ajoutant : « Elle, si on m’appelait pour écrire quelque chose, je serais d’accord pour essayer en tout cas« . Ces déclarations marquent un assouplissement apparent de son ton vis-à-vis des jeunes talents, après des prises de position plus critiques.

Pascal Obispo : « Ils sont encore des têtards »

Quelques mois plus tôt, invité sur RMC, Pascal Obispo avait tenu des propos nettement plus sévères à l’égard des participants des concours télévisés. Il avait déclaré qu’on les glorifiait parfois prématurément : « On les glorifie un peu trop alors qu’ils sont encore des têtards« , estimant que beaucoup de lauréats arrivent trop vite sous les projecteurs sans avoir eu le temps de mûrir artistiquement.

Il avait développé cette critique en pointant la tendance à ériger en « génie » un artiste dès son premier album : « Dès qu’il y a un gagnant, c’est tout de suite un génie alors que bon, finalement au bout d’un album t’es pas un génie« . Obispo a illustré son propos par l’expérience personnelle et l’humour : « T’es un génie, limite au bout de 80 albums comme moi ! Moi, j’en ai 80 et je ne suis toujours pas un génie« .

Sur RTL, en marge de la promotion de son disque, il a également commenté son goût pour la simplicité et l’authenticité des artistes : « En fait, j’aime bien les personnes simples qui ont le bon sens paysan, on va dire. Et paysan pour moi, ce n’est pas péjoratif« , précisant qu’il entend par là « les gens de la terre, les gens un peu normaux ».

