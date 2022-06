A 24 heures du choc Sénégal vs Bénin comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a mis en garde les supporters contre l’utilisation de lasers ou de projectiles à l’intérieur du stade Abdoulaye Wade devant abriter la rencontre.

Le stade Abdoulaye Wade de Dakar sera ce samedi soir (19h GMT) le théâtre d’un choc entre le Sénégal et le Bénin. Un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. A 24 heures du jour J, la Fédération sénégalaise de foot (FSF) s’affaire activement pour mettre tout en place. A cet effet, la FSF a animé ce vendredi une conférence de presse dans les locaux de l’instance.

Et le bureau exécutif de la FSF a exhorté les supporters à respecter les mesures établies pour le bon déroulement de la rencontre. « Nous tenons à ce que les Sénégalais viennent en masse au stade. Nous voulons que tout se passe bien, dans le fair-play, pas de lasers, jets d’eau… (…) Des barrières seront séparées, et je pense que ce sera important pour réussir l’organisation », a précisé le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Senghor.

Ayant encore en mémoire les lourdes sanctions infligées par la CAF à la Fédération sénégalaise au lendemain des incidents enregistrés lors du match contre l’Egypte en barrage de la coupe du monde 2022, le patron de la FSF a invité le public sénégalais au fair-play.

« Le Bénin est un pays frère. Il faudra être fair-play, saluer l’hymne béninois et ne pas faire comme lors du match contre l’Egypte même si tout avait débuté au Caire. Il faudra également éviter d’envahir la pelouse à la fin du match comme ce qui s’est passé face aux Egyptiens », a prévenu Augustin Senghor. « Nous venons de payer une lourde amende de 112 millions. Donc, nous appelons au sens de la responsabilité », a-t-il conclu.

Le match Sénégal vs Bénin, c’est ce samedi 4 juin 2022 au stade Abdoulaye Wade de Dakar à partir de 19 heures (GMT). Une rencontre décisive pour les deux sélections dont le vainqueur prendra la tête du groupe L devant le Rwanda et le Mozambique qui se sont séparés sur un score nul (1-1) jeudi dernier pour leur entrée en lice.