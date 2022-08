Parti UP-PRD: les confidences de Houngbédji sur la date et le lieu de la tenue du congrès

Le président Adrien Houngbédji a poursuivi ce mercredi 10 Août 2022, sa consultation des sections de sa formation politique sur le projet de création du nouveau parti UP-PRD. Au cours des échanges, il a fait des confidences sur la date et le lieu de la tenue du congrès constitutif dudit parti.

Dans le cadre de la consultation de la base sur le projet de création d’un nouveau parti politique par le mis en commun des actifs du parti UP et du parti PRD, le président Adrien Houngbédji a reçu ce mercredi 10 Août 2022 les membres des Sections du Parti du renouveau démocratique d’Avrankou, d’Adjohoun, de Bonou, de Dangbo et un collège d’Imams de la ville de Porto-Novo.

L’objectif de la rencontre est de les entretenir sur la proposition du parti Union Progressiste de se mettre ensemble avec leur parti pour la création d’un nouveau parti. Pour faire adhérer sa base à ce projet, le président Adrien Houngbédji a entamé depuis lundi dernier des séances de sensibilisation.

Face aux membres des Sections du Parti du renouveau démocratique d’Avrankou, d’Adjohoun, de Bonou, de Dangbo et un collège d’Imams de la ville capitale, l’ancien président de l’assemblée nationale a fait des confidences sur la probable date de la tenue du congrès constitutif du nouveau parti. A croire le leader des « tchoco-tchoco », le congrès qui va donner naissance au nouveau parti sera tenu le 20 Août prochain au stade Charles De Gaulle de Porto Novo. Une fois mis sous les fonts baptismaux, le nouveau parti aura pour siège, l’actuel siège du parti du renouveau démocratique.

« Nous avons plus de chance d’accéder au pouvoir en évoluant dans un grand parti politique que si nous évoluons seuls. C’est ma vision à long terme. Mais à court terme, nous avons les élections législatives« , a confié le leader charismatique du PRD.