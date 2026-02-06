Parlement béninois: la séance inaugurale de la 10è législature fixée au 8 février

Les 109 députés élus lors des législatives du 11 janvier 2026 sont convoqués au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo le dimanche 8 février 2026 pour la séance inaugurale de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale.

Les 109 députés élus lors des législatives du 11 janvier 2026 sont convoqués au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo le dimanche 8 février 2026 pour la séance inaugurale de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale.

Conformément au communiqué officiel diffusé jeudi, deux points principaux figurent à l’ordre du jour de cette première plénière parlementaire.

Le premier volet concerne l’installation formelle des députés, marquant l’entrée en fonction de la nouvelle promotion d’élus et la transition institutionnelle après la 9ᵉ législature.

Publicité

Le second point porte sur l’élection du président de l’Assemblée nationale, ainsi que des autres membres du Bureau de la 10ᵉ législature, à savoir les deux vice-présidents, les deux questeurs et les deux secrétaires parlementaires.

Cette étape organise le lancement des travaux parlementaires pour les cinq prochaines années, dans un contexte politique marqué par une majorité homogène formée par les deux principaux partis qui ont remporté tous les sièges lors du scrutin.

La convocation du doyen d’âge, Antoine N’dah N’dah, pour présider cette première séance en attendant l’élection du bureau définitif, reflète une pratique institutionnelle bien établie au Bénin.