Paris FC battu par le Real Madrid en Ligue des Champions féminine

Le Paris FC a concédé une défaite 3-2 sur sa pelouse contre le Real Madrid lors du match aller des barrages de la Ligue des champions féminine, joué au stade Charléty. Les Madrilènes prennent ainsi l’avantage avant le match retour, mais la qualification reste ouverte.

La première mi-temps a été rythmée : sur corner, Garbino trouve Korosec qui ouvre le score dès la 10e minute. Plus tard, après une tentative de tête de Lakrar repoussée par Chavas, le Real égalise peu avant la pause lorsque Dabritz voit sa frappe heurter le poteau et que Weir profite du rebond pour inscrire (1-1, 39e). Dans les instants qui précèdent le retour au vestiaire, Caicedo attire la couverture défensive et sert Del Castillo, qui conclut d’un tir croisé (1-2, 45e).

Au retour des vestiaires, Bogaert détourne une action dangereuse de Del Castillo (50e). Une situation litigieuse intervient à la 53e : Greboval commet une faute sur Feller dans la surface, l’arbitre prête initialement à accorder un penalty, mais la VAR intervient et signale que la faute a commencé hors de la zone, transformant la décision en coup franc, sans suite concrète.

Remplacements et temps forts de la seconde période

Sandrine Soubeyrand procède à plusieurs changements pour tenter de relancer son équipe : Liaigre remplace Garbino (58e), puis Picard tente sa chance sur coup franc mais Misa capte le ballon (61e). Plus tard, Jedlinska et Mendy entrent à la place de Picard et Azzaro (71e). Le Real fait aussi tourner son effectif en lançant Toletti pour Weir.