Parc des princes: en plein concert, Dadju retire toutes les mentions “Visit Rwanda”

Alors qu’il était en concert le samedi 18 juin 2022, le chanteur franco-congolais Dadju a retiré les mentions “Visit Rwanda” inscrites sur les vareuses au parc des princes.

L’artiste français d’origine congolaise, Dadju a opté pour le retrait de toutes les mentions liées à la campagne “Visit Rwanda” avant le démarrage de son concert au Parc des Princes à Paris. La mention « Visit Rwanda » est une campagne qui sponsorise l’équipe du Paris Saint Germain à cause du soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 qui combat l’armée congolaise à l’Est de la RDC.

En effet, cette mention était censée apparaître sur les panneaux publicitaires du Parc des Princes plusieurs fois par match ; sur les maillots d’entraînement et d’échauffement de l’équipe masculine. Il est aussi recommandé selon les information de Mbote que les tenues de match de l’équipe féminine soient floquées du même slogan et les spectateurs devraient bénéficier du café et du thé rwandais à la buvette, deux produits phares de l’économie locale.

Mais Dadju en a décidé autrement. Le retrait de toute mention à cette campagne des maillots floqués au nom des artistes invités sur scène à son concert au Parc des Princes devant plus de cinquante milles personnes est le signe de son opposition à l’agression du Rwanda contre la RD Congo.

Pour rappel, il y a quelques semaine, le frère de Gims avait avoué avoir toujours refusé de se produire au Rwanda, en soutient à son pays et à tous les congolais qui vivent la guerre à l’Est du pays depuis plus de 20 ans.