Parakou: une vingtaine de ressortissants nigérians libérés et une dizaine de suspects interpellés dans un réseau d’escroquerie lié à Qnet
Une opération menée du 24 au 30 août 2026 par le Commissariat du 3e arrondissement de Parakou a permis de démanteler un réseau d’exploitation de personnes prétendument lié à Qnet.
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Société
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Vingt ressortissants nigérians, attirés par de fausses promesses d’emplois bien rémunérés, ont été libérés à cette occasion.
Dépouillées de leurs ressources financières pour un montant global estimé à plus de 10 millions de francs CFA et retenues dans un même local, les victimes étaient privées de liberté et contraintes de participer au recrutement de nouvelles personnes depuis le Nigeria.
Les forces de l’ordre ont également interpellé une dizaine de suspects, tous de nationalité nigériane et soupçonnés d’occuper des rôles clés au sein de ce réseau.
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