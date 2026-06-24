Parakou : une autorisation désormais obligatoire pour organiser des événements publics

À compter du 1er juillet 2026, tout événement organisé dans les espaces publics de la commune de Parakou devra obtenir une autorisation préalable sous peine de sanctions.

La mairie de Parakou a annoncé de nouvelles dispositions pour l’organisation des manifestations sportives, culturelles et récréatives dans la commune. À travers un communiqué radio en date du 22 juin 2026, le maire Zul-Kifly Zakarié a informé les associations, ONG, établissements scolaires et promoteurs d’événements que toute activité organisée dans les espaces publics est désormais soumise à une autorisation préalable.

Selon le communiqué, « l’organisation de tout tournoi sportif, culturel ou récréatif sur la voie publique, dans les stades, terrains ou espaces publics de la commune est soumise à une autorisation préalable délivrée par la Mairie ».

Pour obtenir cette autorisation, les organisateurs devront déposer une demande au secrétariat administratif, s’acquitter de frais fixés à 50 000 francs CFA et veiller au respect des mesures de sécurité, d’hygiène et de tranquillité publique.

La mairie prévient que tout événement organisé sans autorisation sera immédiatement interrompu. Les contrevenants s’exposent notamment à « une amende allant de 100 000 à 300 000 francs CFA », à la saisie du matériel utilisé ainsi qu’à d’éventuelles poursuites judiciaires conformément à la réglementation en vigueur.

Les autorités communales précisent que la Police républicaine, les chefs d’arrondissement et les agents collecteurs sont chargés de veiller au respect strict de cette mesure à partir du 1er juillet 2026.