Parakou: un zemidjan grièvement blessé après la chute d’une branche d’arbre à Alaga

Un grave accident de circulation s’est produit mardi 10 février dans le quartier Alaga, premier arrondissement de Parakou.

Un conducteur de taxi-moto, communément appelé zemidjan, a été grièvement blessé après qu’une branche d’arbre s’est effondrée sur sa moto, alors qu’il circulait avec une cliente.

Le drame est survenu devant l’église catholique Saint-Joseph, au moment où un vent violent, accompagné d’une fine pluie et de poussière, balayait la zone. Sous l’effet des intempéries, une branche d’arbre manifestement fragilisée s’est détachée et est tombée sur les deux occupants de l’engin.

Selon les précisions du chef du quartier Alaga, Dohou Claude rapportés par Fraternité fm, le conducteur a subi un choc violent à la tête, occasionnant de graves blessures. Sa passagère, également atteinte, s’en est sortie avec des blessures légères et n’a pas nécessité une évacuation d’urgence.

Alertée, l’Agence béninoise de protection civile est intervenue rapidement pour porter secours à la victime principale. Le conducteur a ensuite été évacué vers un centre hospitalier de la ville, où son état de santé demeure préoccupant, selon les informations recueillies.

À la suite de ce drame, le chef quartier a exhorté les usagers de la route à faire preuve d’une prudence accrue en période d’intempéries, recommandant notamment d’interrompre les déplacements en cas de vent violent ou de pluie intense, afin de réduire les risques d’accidents.