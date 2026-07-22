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Parakou: un individu interpellé pour prélèvement et revente illicite de sable des rigoles

​Un homme a été arrêté par les forces de la Police républicaine le mardi 21 juillet 2026 dans le quartier Ladji Farani, situé à Parakou. Il est soupçonné de prélever illicitement du sable issu des rigoles d’évacuation des eaux afin de le revendre.

Edouard Djogbénou
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Société
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Parakou: un individu interpellé pour prélèvement et revente illicite de sable des rigoles
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​Selon les informations rapportées par Fraternité , quatre individus ont été surpris alors qu’ils retiraient du sable le long d’une voie publique, une pratique qui dégrade les infrastructures d’assainissement locales. Alerté par la situation, le chef du quartier Ladji Farani, Mouhamed Traoré Idrissou, s’est rendu sur les lieux.

​À l’arrivée de l’autorité locale, trois des quatre suspects ont pris la fuite. Les services compétents de la municipalité, à savoir la Direction des affaires domaniales et environnementales, ont immédiatement été saisis pour faire constater l’infraction.

​Une interpellation et trois complices recherchés

​Saisis du dossier, les éléments de la Police républicaine sont rapidement intervenus pour appréhender le suspect resté sur place. L’homme a été conduit au commissariat de la localité pour être entendu sur ces actes d’incivisme et d’atteinte à l’environnement.

​Les trois autres individus ayant pris la fuite font actuellement l’objet de recherches par les services de sécurité afin de répondre de leurs actes devant la justice.

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