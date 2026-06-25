Parakou : les propriétaires d’animaux en divagation devront payer jusqu’à 50 000 FCFA

La mairie de Parakou durcit les sanctions contre la divagation des animaux dans la ville. Dans un communiqué rendu public le 19 juin 2026, le maire Zul-Kifly Zakarié a rappelé que tout animal retrouvé en errance sur la voie publique sera conduit à la fourrière et son propriétaire devra payer une amende avant toute restitution.

La mairie de Parakou renforce la lutte contre la divagation des animaux sur l’ensemble du territoire communal. Dans un communiqué radio, l’autorité municipale rappelle que la présence d’animaux sur les voies publiques, les trottoirs, les carrefours, les marchés et les rues de la ville est désormais strictement interdite.

Selon le communiqué, cette mesure vise à garantir la sécurité routière, à protéger les biens des populations et à préserver l’hygiène publique. La mairie souligne que les animaux en divagation « constituent une source permanente de dangers pour les usagers de la route », provoquent des accidents de circulation et causent des dégâts aux cultures, aux jardins ainsi qu’aux biens des habitants.

Les propriétaires et détenteurs d’animaux sont donc invités à les maintenir dans des enclos sécurisés ou sous une surveillance appropriée afin d’éviter leur errance sur le domaine public.

La municipalité prévient que tout animal retrouvé en état de divagation sera immédiatement conduit à la fourrière communale. Pour récupérer leurs bêtes, les propriétaires devront s’acquitter d’une amende de 10 000 FCFA par animal pour les ovins, caprins, porcins et assimilés, et de 50 000 FCFA par tête de bœuf.

La mairie précise que ces sanctions s’appliquent « sans préjudice de toute autre mesure administrative ou judiciaire prévue par les textes en vigueur ».