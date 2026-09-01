Pape Matar Sarr s’engage officiellement avec la Juventus

La Juventus a officialisé, mardi 1er septembre 2026, dernier jour du mercato estival italien, l’arrivée du milieu de terrain international sénégalais Pape Matar Sarr, en provenance de Tottenham. Âgé de 23 ans, le joueur est arrivé la veille au soir à Turin et a passé sa visite médicale avant de signer son contrat avec le club turinois.

L’opération prend la forme d’un prêt valable jusqu’au 30 juin 2027, pour un montant d’environ 2,5 millions d’euros, auxquels s’ajoutent quelque 300 000 euros de frais annexes, selon les informations concordantes de plusieurs médias italiens et anglais spécialisés dans le mercato. Une option d’achat d’environ 27,5 millions d’euros, payable sur trois exercices comptables, est intégrée à l’accord, portant la valeur totale de l’opération à près de 30 millions d’euros.

Cette option est susceptible de se transformer en obligation d’achat si la Juventus se qualifie pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa à l’issue de la saison, et si Pape Matar Sarr dispute au moins la moitié des rencontres possibles sous ses nouvelles couleurs, précisent plusieurs sources concordantes.

Arrivé à Tottenham à l’été 2021 en provenance du FC Metz, où il avait signé un contrat professionnel en septembre 2020 avant de faire ses débuts en Ligue 1 deux mois plus tard, le milieu sénégalais s’était progressivement imposé dans l’effectif londonien. Il a disputé plus de cent rencontres de Premier League en quatre saisons et avait prolongé son contrat jusqu’en 2030 en janvier 2024. Il ne comptait toutefois plus parmi les choix prioritaires de Roberto De Zerbi, arrivé sur le banc des Spurs en remplacement d’Igor Tudor, ce qui a facilité son départ. Du côté turinois, la Juventus avait d’abord envisagé de recruter l’Ivoirien Franck Kessié avant de se tourner vers Pape Matar Sarr pour renforcer un milieu de terrain fragilisé par la blessure de Kephren Thuram.

Une valeur sûre de la sélection sénégalaise

International sénégalais reconnu, Pape Matar Sarr compte plus d’une quarantaine de sélections avec les Lions de la Teranga. Il faisait partie du groupe sacré champion d’Afrique des nations en février 2022, où il était entré en jeu lors de la demi-finale, et avait disputé la Coupe du monde 2022 au Qatar comme remplaçant face au Qatar puis à l’Angleterre, avant de figurer dans la liste sénégalaise engagée dans le Mondial 2026.

Passé par le FC Metz avant de s’engager avec Tottenham, Pape Matar Sarr devient l’un des rares joueurs sénégalais à rejoindre l’effectif de la Juventus, où il devra désormais s’imposer pour convaincre le club turinois de lever l’option d’achat en fin de saison.