Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé arrêtés au Sénégal pour homosexualité

La Brigade de recherches de Keur Massar a procédé, vendredi, à l’interpellation de l’animateur sénégalais Pape Cheikh Diallo dans le cadre d’une investigation relative à un réseau présumé d’homosexuels, rapportent des sources de Seneweb. Agé de 44 ans, il présente l’émission « Quartier Général » sur TFM. Le banquier Doudou Lamine Dieng l’aurait désigné en affirmant entretenir une relation de couple avec lui.

La Brigade de recherches de Keur Massar a procédé, vendredi, à l’interpellation de l’animateur sénégalais Pape Cheikh Diallo dans le cadre d’une investigation relative à un réseau présumé d’homosexuels, rapportent des sources de Seneweb. Agé de 44 ans, il présente l’émission « Quartier Général » sur TFM. Le banquier Doudou Lamine Dieng l’aurait désigné en affirmant entretenir une relation de couple avec lui.

Lors de son audition, Pape Cheikh Diallo aurait reconnu les faits qui lui sont imputés. Le musicien Djiby Dramé a aussi été placé en garde à vue pour les mêmes faits.

Au total, douze personnes ont été arrêtées ; sept d’entre elles seraient porteuses du VIH/Sida. Les mis en cause font l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida et mise en danger de la vie d’autrui.

Publicité

Conduite de l’enquête

Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a été saisi de l’affaire. L’enquête se poursuit sous la supervision de la Légion de gendarmerie de Dakar.

La liste des personnes retenues est la suivante : P.S.R. Thiam, 20 ans, électricien ; I. Camara, 37 ans, commerçant ; A. Diallo, 40 ans, tailleur ; M.B. Baldé, 28 ans, agent administratif ; M. Gning, 25 ans, étudiant ; S. Ba, 22 ans, commerçant ; B. Ka, 20 ans, élève ; B. Faye, 30 ans, commerçant ; B. Ndiaye, 29 ans, brancardier ; D. Dramé, 43 ans, artiste chanteur ; D.L. Dieng, 38 ans, agent de banque ; C.A.T. Diallo, 43 ans, animateur de télévision.