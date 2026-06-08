Pantoufl dérape en live en évoquant le cadavre de Lyhanna

Pantoufl , streameur actif sur la plateforme Twitch, est au centre d’une polémique après des propos tenus en direct sur l’affaire Lyhanna, dont le corps a été retrouvé le 5 juin près de Fleurance. Un extrait de ce live, jugé par de nombreux internautes comme déplacé et insensible, a été massivement relayé sur les réseaux sociaux, provoquant une vague d’indignation et de réactions hostiles à l’encontre du créateur de contenu.

La séquence controversée a été extraite d’une revue d’actualité diffusée en direct sur Twitch. Au cours du live, le streameur a abordé les circonstances de la disparition et du décès de la jeune fille, évoquant le corps retrouvé dans un silo de grains. L’échange, filmé et partagé par des utilisateurs de différentes plateformes, a suscité des commentaires immédiats de la part d’internautes et de comptes spécialisés dans l’actualité du streaming et de l’influence.

Plusieurs vidéos et captures de l’intervention ont circulé, alimentant les réactions hostiles et les partages sur Twitter, Instagram et TikTok. Des observateurs de l’écosystème des créateurs de contenu ont relayé l’extrait, contribuant à l’amplification de la controverse au-delà de la communauté habituelle du streameur.

Une séquence qui provoque l’indignation

Durant le live, Pantoufl a tenu des remarques que certains spectateurs ont qualifiées d’ironiques et d’insensibles. Dans l’extrait le plus partagé, il questionne de manière crue le contenu du silo où le corps a été découvert, lançant notamment : « C’est quoi les graines qu’il y avait dans le silo ? Si on la laisse, ça peut laisser un parfum, non ? Comme les bouillons de cube ». Ces propos ont été jugés choquants par une partie de l’audience, en particulier compte tenu du caractère tragique et de la jeunesse de la victime.

La diffusion de ces paroles a provoqué des réactions vives. Des internautes ont dénoncé un manque d’empathie et un traitement inapproprié d’un fait divers impliquant une mineure. Des comptes spécialisés dans la couverture de l’actualité des streameurs et de l’influence ont partagé l’extrait, qui a ensuite été commenté par des milliers d’utilisateurs, selon les flux de publication observés.

Interpellé en direct par certains participants au live et par des commentaires publics après la diffusion, Pantoufl a contesté l’interprétation de ses propos. Il a rejeté les critiques et qualifié son public présentement critique de « bande de populistes », déclarant simultanément que des personnes meurent quotidiennement et relativisant la mise en avant médiatique de ce dossier.

Le streameur a également attribué la surmédiatisation, selon ses dires, à une manœuvre stratégique visant à promouvoir une ligne politique sécuritaire. Il a ainsi mis en cause l’homme d’affaires Vincent Bolloré, affirmant que la couverture de l’affaire répondait à une volonté de « mettre tout le monde en prison ».