Panama : l’état d’urgence déclaré face aux effets d’El Niño

Le Conseil de cabinet du Panama a déclaré mardi 25 août l’état d’urgence pour préparer la réponse aux effets d’El Niño sur l’approvisionnement en eau, l’agriculture et les régions déjà confrontées à des anomalies de précipitations, a rapporté La Prensa.

Le ministère panaméen du Gouvernement indiquait dès le 20 août qu’un plan interinstitutionnel était en préparation, avec des prévisions faisant état d’un déficit de pluie pouvant atteindre 55 % sur la façade pacifique et, à l’inverse, de fortes précipitations attendues sur la façade caraïbe.

Selon l’IMHPA, cité par La Prensa, le Pacifique panaméen enregistrait de mai à fin août un déficit de pluie pouvant aller jusqu’à 60 %, tandis que la province de Bocas del Toro recevait environ 25 % de précipitations supplémentaires. L’institut signalait aussi 11 bassins versants en situation de stress hydrique.

Les autorités présentent cette mesure comme une réponse préventive à des risques mêlant sécheresse, inondations et perturbations de la production nationale, plutôt qu’au constat d’une catastrophe uniforme sur l’ensemble du pays.

L’Autorité du canal de Panama a, de son côté, annoncé que la première réduction du nombre de créneaux de transit prendra effet le 3 septembre 2026, avant un second resserrement le 15 septembre, et que l’application de nouvelles limites de tirant d’eau a été repoussée au 2 septembre puis au 1er octobre.