Guinée : les crues ravagent une école à Coyah, 269 personnes sinistrées

Les fortes pluies qui ont frappé Coyah et Manéah ont déplacé des centaines d’habitants et endommagé des équipements publics. L’ANGUCH a recensé 269 personnes touchées, huit blessés et un décès. Le maire de Coyah, Mohamed Bangoura, a ensuite évoqué deux pertes humaines lors d’un point de situation rapporté lundi.

Le recensement de l’ANGUCH comptabilise 218 personnes affectées à Coyah et 51 à Manéah. Parmi elles figurent 87 enfants de moins de 10 ans, 113 femmes et 69 hommes, dont six femmes enceintes et trois personnes en situation de handicap. Des familles ont été installées à la Maison des jeunes de Coyah et dans une école de Bananeraie, à Manéah.

À Batouya 1, l’école primaire a été lourdement touchée. Son directeur, Mamadouba Camara, affirme que les eaux ont détruit du matériel administratif et pédagogique, notamment des fichiers d’enseignants, des manuels, des registres de notes et des diplômes originaux conservés dans l’établissement. À quelques jours de la rentrée, il estime qu’une reprise normale des cours nécessitera une aide rapide.

Les crues ont également endommagé plusieurs habitations le long du fleuve Sarinka. L’Agence guinéenne de presse a signalé des maisons effondrées et des interruptions de circulation sur plusieurs axes reliant Tougandé, Karba, Kendoumaya, Tômboya et Kontaya. L’ancien pont de Sambaya a lui aussi été envahi par les eaux.

Publicité

À Coyah, les autorités locales ont organisé l’accueil des sinistrés et la distribution de repas avec l’ANGUCH. Le gouverneur de Kindia s’est rendu sur place, tandis que des équipes de secours poursuivaient l’assistance dans les quartiers touchés. À Manéah, les habitants de Bananeraie ont été affectés par le débordement de la rivière Kitema.

L’Agence nationale de la météorologie avait placé la zone côtière sous un risque élevé d’inondation pendant l’épisode pluvieux du week-end. Selon l’ANGUCH, l’évaluation des dégâts et des besoins se poursuit sur le terrain.