Le Gabon décide d’interdire toute exportation d’iboga, sanctions à la clé

Le gouvernement gabonais a décidé d’interdire l’exportation de l’iboga et de l’ensemble de ses dérivés, sous quelque forme que ce soit. Le projet de décret a été adopté lors du Conseil des ministres du 18 septembre 2026 à Port-Gentil et vise toute personne physique ou morale.

n

Libreville présente cette interdiction comme une mesure de protection d’une ressource végétale étroitement liée au patrimoine culturel gabonais. Le texte vise aussi la préservation des savoirs traditionnels associés à l’iboga, plante utilisée notamment dans les pratiques spirituelles du Bwiti.

n

Publicité

La décision durcit un encadrement engagé depuis plusieurs années. En février 2019, un arrêté avait déjà suspendu à titre conservatoire l’exportation de Tabernanthe iboga, sous forme brute ou dérivée, tout en maintenant la possibilité d’autorisations spéciales dans certaines conditions.

n

Le dispositif a été renforcé en 2026. Le décret n°0239 du 22 mai encadre l’accès, l’utilisation, l’exploitation, la recherche, la transformation et la commercialisation de l’iboga, de ses dérivés et des savoirs traditionnels associés. Le gouvernement avait également prévu un mécanisme de partage des avantages avec les communautés détentrices de ces savoirs et un Fonds souverain de l’iboga destiné notamment à la recherche et au développement de la filière.

Publicité

n

Le communiqué du Conseil des ministres précise que toute violation de la nouvelle interdiction exposera son auteur aux sanctions prévues par les législations pénale, forestière et douanière en vigueur. Le même Conseil a nommé Christ Jovanny Leyinda directeur du projet Iboga au sein du comité de suivi opérationnel.