Palais de la Marina: Joseph Djogbénou reçu en audience par Patrice Talon

Le président de la cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbénou a été reçu en audience dans la matinée de ce lundi 11 Juillet 2022, par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon.

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a reçu en audience ce lundi 11 Juillet, Joseph Djogbénou, président de la cour constitutionnelle. Les échanges entre les deux personnalités ont été tenus loin des caméras et micros. A sa sortie d’audience, l’hôte du chef de l’Etat n’a fait aucune déclaration.

Ex avocat personnel du chef de l’Etat et universitaire, Me Joseph Djogbénou est depuis le 8 juin 2018, le président de la cour constitutionnelle du Bénin, sixième mandature.

Avant l’audience de ce lundi 11 Juillet 2022, le président de la cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou avait été déjà reçu par l’ancien président de l’assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji. Au cours de cette visite de courtoisie, les deux personnalités ont évoqué des sujets d’intérêt national.

Mais depuis cette visite, des indiscrétions font état de ce que le président de la cour constitutionnelle n’aura pas un second mandat à la tête de la haute juridiction. Il serait pressenti pour remplacer l’actuel président de l’assemblée nationale en 2023. Il faut préciser que Joseph Djogbénou est à moins d’un an de la fin de son mandat.