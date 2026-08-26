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Pakistan : 14 nouveau-nés meurent dans l’incendie d’une nurserie à Islamabad

Un incendie déclenché tôt le 26 août 2026 dans la nurserie du Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), à Islamabad, a tué 14 nouveau-nés, selon les autorités et l’hôpital.

Léon KABORÉ
Publié le à
Société
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Pakistan : 14 nouveau-nés meurent dans l’incendie d’une nurserie à Islamabad
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Le feu s’est déclaré au troisième étage de l’aile Mother and Child Health, également liée au service de gynécologie. Les sources solides consultées indiquent qu’au moins 15 nouveau-nés se trouvaient alors dans la nurserie et qu’un seul nourrisson a pu être sauvé.

Les secours ont déployé six camions de pompiers et quatre ambulances pour l’intervention d’urgence autour du principal hôpital public visé.

Le bureau du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a annoncé qu’il avait ordonné une enquête immédiate et demandé l’identification des responsables.

Une commission d’enquête a reçu 24 heures pour établir la cause de l’incendie et évaluer les dispositifs de sécurité incendie de l’établissement.

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