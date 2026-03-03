Benin Web TV
Pahou: 38 personnes, dont des travailleuses du sexe, appréhendées lors d’une opération policière

Une opération menée par les éléments de la Police républicaine a conduit à l’interpellation de 38 personnes dans la localité de Pahou, dans le département de l’Atlantique, rapporte Africaho.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
55vues
L’intervention s’est déroulée dans des lieux identifiés comme étant des points de rassemblement, où certains individus se livraient à des activités jugées contraires aux règles d’ordre public.

Parmi les personnes appréhendées figuraient plusieurs prostituées, ainsi que d’autres individus présents sur les lieux au moment de l’opération.
Les personnes interpellées ont été conduites vers les services compétents pour être entendu.

Aucune précision n’a encore été donnée sur d’éventuelles suites judiciaires spécifiques ou sur les infractions qui pourraient être retenues à leur encontre.
Cette opération s’inscrit dans les actions régulières des forces de l’ordre visant à maintenir l’ordre public dans les localités de la zone.

