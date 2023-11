P. Diddy: accusé de viol, le rappeur trouve un accord avec son ex femme

- Publicité-

Sean Combs, connu sous le nom de P. Diddy, et son ancienne compagne, la chanteuse Cassie, ont trouvé un accord « à l’amiable » suite à la plainte déposée par Cassie, de son vrai nom Casandra Ventura, pour viol et violences.

Le rappeur Puff Daddy a évité un procès grâce à un accord amiable. Après le dépôt d’une plainte pour viol et violences par son ex-compagne Casandra Ventura, également connue sous le nom de Cassie, les deux parties ont réussi à trouver un terrain d’entente vendredi.

Un accord « à l’amiable »

Les avocats des deux chanteurs ont confirmé cet accord. « Hier soir, Mme Ventura et M. Combs ont trouvé une solution qui les satisfait tous les deux après qu’elle eut porté plainte contre lui devant la justice américaine à New York », a déclaré Douglas Wigdor, l’avocat de Cassie, une chanteuse de R&B, danseuse et mannequin âgée de 37 ans.

Dans ses déclarations, la plaignante explique avoir décidé de régler cette affaire à l’amiable, mais sans fournir de détails juridiques et financiers. Elle a tenu à remercier sa famille, ses fans et ses avocats pour leur soutien indéfectible. De son côté, Puff Daddy a également évoqué un règlement à l’amiable dans un communiqué séparé et a souhaité le meilleur à Cassie et à sa famille.

La mannequin a déposé une plainte contre le rappeur ce jeudi 16 novembre devant le parquet fédéral de Manhattan. Un document judiciaire de 35 pages, initialement révélé par le New York Times et rendu public par les autorités américaines, a décrit des actes de « violences sexuelles », « psychologiques » et des comportements « déviants » sur une période de plus d’une décennie. Elle a également accusé Sean Combs de l’avoir violée en 2018 après avoir tenté de le quitter.

L’action en justice engagée par la chanteuse a été rendue possible grâce à une loi de l’État de New York qui permet depuis novembre 2022, pour une durée d’un an seulement, aux victimes de violences sexuelles de porter plainte au civil pour des crimes pour lesquels le délai de prescription est écoulé.