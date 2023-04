Ouverture CAN Côte d’Ivoire 2023: ça grogne contre le choix de Fally Ipupa

Les ivoiriens grognent contre le choix porté sur le chanteur congolais Fally Ipupa pour lancer la CAN Côte d’Ivoire 2023 en janvier 2024.

Environ un an après sa prestation scénique à l’ouverture de la CAN 2022 au Cameroun, Fally Ipupa est annoncé pour prester à l’ouverture de la CAN 2023 qu’abrite la Côte d’Ivoire. Un choix fortement contesté par certains ivoiriens. Pour ces derniers, le choix devrait être porté sur un des leurs.

‘’Donnons à César ce qui est a César. Qui de mieux pour faire l’ouverture de la CAN que la légende Alpha Blondy? Après lui je suis d’accord que d’autres artistes africains l’accompagnent mais pour le premier artiste à chanter, c’est Alpha Blondy. L’un des meilleurs artistes que l’Afrique n’a jamais connu. Même au Pakistan, on parle de lui. Longue vie à toi légende de notre culture’’ , a fustigé Apoutchou National.

Comme lui, d’autres ont dénoncé le choix de Fally Ipupa comme tête d’affiche. « Non, non et non ! Est-ce à dire que les artistes ivoiriens ne sont pas talentueux ? Pour un évènement tel que la coupe d’Afrique qui est de surcroît organisée par la Côte d’Ivoire, j’ai du mal à comprendre ce choix. C’est une grosse vitrine pour mettre en lumière nos artistes et la culture ivoirienne.

Pourquoi donc le congolais Fally Ipupa ? Debordo ne peut pas ouvrir le bal aussi ? Serge Beynaud ne peut pas ouvrir le bal ? Magic system, VDA, Josey, Didi B, DJ Congélateur, le collègue de Yôro qui a le vent en poupe actuellement peut ouvrir le bal. C’est ‘notre CAN’ ! Donc, laissez les artistes ivoiriens ouvrir le bal pour dire Akwaba à nos visiteurs’’, a exprimé un internaute.

En attendant, la Côte d’Ivoire semble prêt pour accueillir la grand-messe du football continental qui va se dérouler en janvier 2024 et dont les matches vont se jouer sur six stades de cinq villes du pays, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korhogo.

