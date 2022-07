Ousmane Dembélé : « Rester (au Barça) a toujours été ma première option »

Ousmane Dembélé a officiellement prolongé avec le FC Barcelone ce jeudi. Dans la foulée de la signature de son contrat, l’international Français s’est exprimé face à la presse, pour livrer ses premières impressions.

C’est la fin d’un long feuilleton qui a agité toute la Catalogne pendant plusieurs mois. Après avoir hésité pendant un long moment, Ousmane Dembélé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Ce jeudi, le français a signé un nouveau bail de deux ans avec les Culés, soit jusqu’en 2024. Ensuite, il s’est présenté face aux médias avec son président Joan Laporta, pour livrer ses premiers mots.

«Je suis très content de cette prolongation. Le Barça est le club de mes rêves depuis que je suis petit. J’attends avec impatience le début de saison pour aider l’équipe (…) J’espère que ce sera ma meilleure saison. Je vais tout donner sur le terrain. J’espère que ce sera une belle saison pour le Barça. Dans le club, il y a beaucoup de gens qui m’ont beaucoup aidé. Les trois premières années ont été très difficiles pour moi. Maintenant, j’ai la confiance de tout le monde et je vais beaucoup mieux», a d’abord lâché le champion du monde 2018.

Dembélé veut gagner la Ligue des Champions

L’ancien attaquant du Borussia Dortmund est ensuite revenu sur les négociations avec le club qui ont traîné en longueur : “Rester a toujours été ma première option. Je l’ai dit au président et à l’entraîneur. Ça a pris du temps, mais maintenant tout le monde est content. » Pour finir, il a dévoilé ses nouveaux objectifs avec le club dirigé par Xavi.

“J’ai hâte que la saison commence. Je veux tout donner et aider l’équipe à gagner des titres. Le Barça doit se battre pour la Liga et la Ligue des champions. Gagner la Ligue des champions est un rêve pour moi et je vais tout donner pour y parvenir”. Ousmane Dembélé semble prêt à montrer au monde ce dont il est réellement capable, après ses premières années au Barça gâchée par les blessures et les écarts de conduite.