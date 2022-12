« Oui, je suis amoureuse de Kerozen », Emma Dobre fait une grosse bourde (vidéo)

Lors de son intervention sur l’émission Peopl’EMik du vendredi 16 décembre 2022, la productrice Emma Dobre a déclaré cash qu’elle est amoureuse de son poulain Kerozen.

Vendredi dernier, l’affront avec Anaconda n’a pas été facile pour Emma Dobre. La productrice de Kerozen a tout fait pour contourner les questions de l’animateur Anaconda mais elle est tombée dans le piège.

Sur l’émission Peopl’Emik , Emma Dobre a annoncé avoir changé d’avis sur sa volonté de refaire certaines parties de son corps. Mais sur sa relation avec Saga Junior, Emma Dobre a tourné en rond.

« Votre séparation, Saga Junior et toi, aujourd’hui, il semble être heureux, musicalement, il est apaisé, il a même eu une poissonnerie, il vend ses poissons, il a la paix du cœur, tu étais un blocage dans sa vie? », demande brutalement Anaconda.

Mais Emma Dobre esquive cette question et évoque la réussite de la carrière musicale de Kerozen. « Kerozen, je ne sais pas si tu as remarqué mais il est fort quand même, il est très fort, là on est sur le son ‘allez dire’, tu sais qu’il va sortir un son dans pas longtemps non?« , a-t-elle presque fini quand le polémiste animateur la relance.

« On sait que tu es amoureuse de Kerozen, il n’y a pas de problème », a-t-il indiqué. Et à Emma Dobre de répondre cash: « Oui, Oui je suis amoureuse de Kerozen, Dieu, il est merveilleux quand même hein, il fait de belles choses, Dieu, il est très merveilleux« , dit-elle comme si elle était embrouillée dans ses idées.

En ce qui concerne sa relation avec Kerozen, Anaconda va plus loin en demandant à la productrice jusqu’où, ils sont allés dans cette relation.