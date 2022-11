« Oui j’ai faim, je suis fière de n’avoir jamais géré le bizi », Josée Delatour répond à Daysie

Les chanteuses ivoiriennes Josée Delatour et Daysie se sont chamaillées comme de petites filles ce vendredi 18 novembre 2022 sur l’émission Yvidéroshow de la NCI. De très bonnes amies et aujourd’hui ennemies, les deux artistes se disputent comme des gamines pour une affaire de « garçon » et d’appartenance à une classe sociale.

Connues comme de très bons amies, Josée Delatour et Daysie ne se parlent plus depuis des années. Les deux meilleures amies devenues ennemies à cause de la proximité de Daysie avec le mari de Josée Delatour et leur différente classe sociale se sont affrontées sur Yvidéorshow vendredi.

Interrogée sur ce qui les divise, Josée Delatour a été traitée de femme qui a faim par celle qui était son amie. « J’entends partout dire que tu dis que j’ai faim, déjà, quand on s’est connu, moi j’étais véhiculée, pas toi. Je n’avais pas faim en ce moment là parce que de temps en temps tu roulais ma voiture. C’est après que ma vie s’est écroulée, et que oui, j’ai traversé des moments difficiles. Si, j’ai faim, bon peut-être qu’on a tous certainement eu faim« , a-t-elle exposé en plein direct.

Selon Josée Delatour, c’est toujours à cause de cette faim que Daisy utilisait l’argent de la scolarité de son enfant pour payer l’école de son gars à qui elle faisait croire qu’elle a l’argent. Elle reproche à son amie d’avoir profité de son moment de faiblesse pour prendre de l’ascendance sur elle.

« Tu t’es joué les gentils pour pouvoir me manipuler comme tu voulais. Oui j’ai faim, Je suis ainée de ma famille, contrairement à toi. J’ai des charges, je suis mère de deux enfants donc, je m’en occupe. J’ai tout un bagage et je suis fière de ne pas suivre tes pratiques ou les conseils chez les marabouts pour gagner ma vie et changer de vie. Je suis fière de n’avoir jamais géré le bizi. Je suis fière de n’avoir jamais couché avec qui que ce soit que tu m’aurais présenté pour avoir de l’argent, j’ai gardé ma dignité et je suis toujours digne malgré ma famine, malgré peut-être le succès que je n’ai pas encore eu« .

D’après Josée Delatour, aussi insignifiante qu’elle pourrait paraître, sa meilleure amie Daysie voulait la produire. Mais dit-elle; « Tu disais vouloir me produire, parce que tu aimes bien prendre l’ascendance sur les gens, faire croire que tu as l’argent, pendant que toi même tu n’as pas pu te produire, tu avais besoin d’un autre producteur« .

Delatour insiste que l’assemblage de toutes ces attitudes de Daysie lui a fait comprendre qu’elle l’a jugé selon la situation qu’elle traversait. « Comme si je n’avais pas de cerveau, je t’ai laissé me faire ce que tu voulais parce que moi j’avais un cœur et je pensais que ça pouvait t’être utile« .

Sur le plateau, Josée Delatour a révélé avoir soupçonné sa meilleure amie de flirter avec son mari alors qu’elle lui confiait tout sur leur couple. De son côté, Daysie reconnaît avoir offert des séances de massage et de soin corporel au mari de son amie mais estime que l’objectif n’était pas de lui prendre son chéri. « Si je voulais ton mari, je l’aurais pris, renseigne-toi« , a-t-elle répondu à l’accusation de voleuse de mari.