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Ouganda : une femme emprisonnée pour avoir refusé d’épouser son bienfaiteur

La justice ougandaise a rendu un verdict à la suite d’un dossier qui a retenu l’attention publique. Fortunate Kyarikunda a écopé d’une peine de six ans de prison après s’être opposée à l’idée d’épouser un homme qui soutenait financièrement ses études, selon les éléments du procès.

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Ouganda : une femme emprisonnée pour avoir refusé d’épouser son bienfaiteur
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Selon les médias, la procédure s’est tenue dans le district de Rukungiri, à la suite d’une plainte formulée par Richard Tumwine. Il affirme avoir pris en charge les frais de scolarité de la jeune femme en échange d’un engagement de mariage une fois sa formation achevée.

Selon la version portée devant le tribunal, les deux protagonistes se seraient rencontrés en 2015, à l’occasion du stage d’enseignement de Kyarikunda, et leur relation aurait conduit en 2018 à un accord portant sur un futur mariage.

Suite judiciaire et réactions

Après l’achèvement du cursus de la concernée, celle-ci aurait refusé de tenir l’engagement convenu, ce qui a poussé Tumwine à saisir la justice pour rupture de l’accord. Le tribunal, examinant le dossier, a jugé que l’accord avait été enfreint et a prononcé la condamnation de Kyarikunda à six ans d’emprisonnement.

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Cette affaire a également déclenché des réactions sur les réseaux sociaux, où certains internautes dénoncent selon eux une atteinte à la liberté individuelle tandis que d’autres estiment que les engagements pris doivent être respectés.

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