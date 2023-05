Ouganda: plusieurs joueurs et arbitres suspendus pour matchs truqués

-Publicité-

La fédération ougandaise de football a suspendu six joueurs professionnels et deux arbitres, reconnus coupables de matchs truqués, a annoncé la FUFA dans un communiqué sur son site officiel.

La Fédération ougandaises de football associations (FUFA) a annoncé la suspension temporaire de six joueurs et deux officiels de match, après les avoir reconnus coupables de trucage de matchs et de manipulation de résultats de compétitions de football. Les joueurs suspendus sont Waiswa Andrew (Gaddafi FC), Kakooza Yaya Mahad (Gaddafi FC), Lwesibawa Godfrey (Kitara FC), Maganda Saleh (Calvary FC), Oringa Franco (Northern Gateway FC) et Mwima Abdallah (Ndejje), tandis que les arbitres suspendus sont Opio Deogracious et Nkurunziza George.

« La Fédération des associations ougandaises de football (FUFA) a suspendu provisoirement six joueurs et deux officiels de match pour des allégations de trucage de matchs et de manipulation des résultats de compétitions de football. Les individus suspendus sont; Opio Deogracious (arbitre), Nkurunziza George (arbitre), Waiswa Andrew « , lit-on dans un communiqué de la FUFA.

La FUFA a déclaré que sa chambre d’enquête du comité d’éthique et de discipline avait recommandé une sanction en vertu de l’article 73 du code d’éthique et de discipline de la FUFA. Les individus suspendus ont été informés de leur suspension immédiate. La chambre a pris des décisions en se basant sur les aveux de certains individus et les données disponibles dans les rapports de match. Les joueurs et les officiels suspendus ont comparu devant l’hémicycle pour répondre de leurs actes

« La suspension provisoire entre en vigueur immédiatement et a été notifiée à chaque individu. La Chambre a pris des décisions à la suite des aveux d’individus et des données disponibles dans les rapports de match « , lit-on en partie dans le communiqué. La FUFA a précisé que les joueurs Waiswa Andrew, Kakooza Yaya Mahad et Lwesibawa Godfrey ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis.

