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Ouganda: Muhoozi Kainerugaba annonce sa candidature à la présidentielle de 2031

Le chef de l’armée ougandaise Muhoozi Kainerugaba a annoncé le 25 août 2026 sur X son intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2031 en Ouganda, relançant la question de sa succession potentielle au sommet de l’État.

Mohamed ISSA
Publié le à
Politique
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Ouganda: Muhoozi Kainerugaba annonce sa candidature à la présidentielle de 2031
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Dans des messages relayés par Reuters et Pulse Uganda, le fils du président Yoweri Museveni a assuré qu’il briguerait la magistrature suprême en 2031 et qu’avec le soutien de son père, il obtiendrait 90 % des voix.

Muhoozi Kainerugaba est le Chief of Defence Forces de l’Uganda Peoples’ Defence Forces. Yoweri Museveni a prêté serment le 12 mai 2026 pour un nouveau mandat, tandis que le pouvoir présente déjà ses priorités gouvernementales pour la période 2026-2031.

Le chef militaire avait déjà laissé entendre qu’il viserait la présidentielle de janvier 2026 avant de se retirer et d’appeler à soutenir son père. Fin juin 2026, il avait aussi ordonné la fermeture des activités ougandaises de Nation Media Group, qui ont repris le 28 juillet.

Interrogé par Reuters le 26 août 2026, le porte-parole du gouvernement Alan Kasujja a déclaré que Yoweri Museveni et le National Resistance Movement décideraient ultérieurement si le président solliciterait un nouveau mandat.

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