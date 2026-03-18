Ouganda: le vice-Premier ministre et député âgé de 86 ans s’évanouit en plein meeting

Une vidéo diffusée en ligne montre Moses Ali, vice-Premier ministre et député d’Adjumani West en Ouganda, visiblement pris d’un malaise lors d’un rassemblement public. Agé de 86 ans, l’élu a été rapidement évacué par des agents de sécurité sous le regard de témoins présents sur place.

Les images, largement partagées sur les réseaux, montrent plusieurs hommes en costume sombre emportant précipitamment le responsable politique. Les personnes chargées de l’évacuation semblent en difficulté pour le porter, ce qui a accentué les préoccupations sur son état physique.

Sur la séquence, on aperçoit également que ses chaussures paraissaient presque se déchausser au cours de l’opération. Les commentaires en ligne ont afflué, exprimant inquiétude, prières et questions sur la santé de Moses Ali et sa capacité à poursuivre ses fonctions.

Une personnalité de longue date au centre des réactions

Moses Ali est une figure établie de la vie politique et militaire ougandaise depuis plusieurs décennies, ce qui rend son visage immédiatement identifiable pour une large part de la population. Le malaise filmé relance des interrogations déjà présentes concernant son état de santé et son endurance à exercer un rythme politique soutenu, compte tenu de son âge avancé.

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Aucune communication médicale détaillée n’avait été fournie au moment de la diffusion de la vidéo, laquelle a suffi à replacer le sujet au cœur des discussions publiques. La séquence continue de circuler et suscite de nombreuses réactions en Ouganda, où plusieurs personnes attendent désormais des précisions sur l’état de Moses Ali.