Ouganda: le puissant fils du président, le général Muhoozi Kainerugaba, quitte l’armée

Le très puissant fils du président ougandais Yoweri Museveni, le Général Muhoozi Kainerugaba, commandant de l’armée de terre ougandaise, a décidé de prendre sa retraite et de quitter l’armée, a-t-il annoncé lui-même.

« Après 28 ans de service dans ma glorieuse armée, la plus grande armée du monde, je suis heureux de vous annoncer ma retraite. Mes soldats et moi avons tant accompli ! Je n’ai que de l’amour et du respect pour tous ces grands hommes et femmes qui accomplissent chaque jour la grandeur de l’Ouganda », a déclaré sur sa page Facebook, le général d’armée Muhoozi Kainerugaba, le puissant patron des forces terrestres de l’Ouganda.

Cette annonce intervient dans un contexte où on est tenté de croire qu’il se prépare à succéder à son père en tant que président du pays. Yoweri Museveni, 77 ans, est au pouvoir depuis plus de trois décennies et est très critiqué depuis quelques années pour cette longévité au pouvoir. On pense que l’homme se prépare à laisser le fauteuil présidentiel après ce mandat et donc son influent fils se préparerait à lui succéder.

Il avait déjà effectué plusieurs mission politiques pour le pays avec entre autre la mission de bons offices auprès du Rwanda voisin qui a abouti à la réouverture des frontières du pays avec l’Ouganda qui étaient fermées depuis plusieurs années. Se décharger de sa tenue militaire lui confère un rang de civil et il pourra donc se présenter pour la prochaine présidentielle dans le pays.