Ouattara et Blinken discutent de l’avenir numérique de la Côte d’Ivoire

En visite officielle en Côte d’Ivoire depuis le lundi 22 janvier 2024, le secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken, a discuté de l’avenir numérique de la Côte d’Ivoire, avec son hôte, le président Alassane Ouattara.

La sécurité, la Santé, l’Education, la démocratie, la géopolitique, la culture, le football, le numérique, la diplomatie … plusieurs secteurs ont été abordés lors des échanges qui ont eu lieu entre le président Alassane Ouattara et le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken, ce mardi 23 janvier 2024, à Abidjan.

Après qu’ils se sont engagés à renforcer les relations diplomatiques entre Washington et Abidjan, les deux dirigeants ont particulièrement discuté de l’avenir numérique de la Côte d’Ivoire. « Un point d’une grande importance pour le Président », selon un communiqué de la présidence ivoirienne qui n’a toutefois pas donné plus de détails sur le sujet.

Selon le communiqué, le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique a félicité le Président Alassane Ouattara pour le succès économique de la Côte d’Ivoire avec « un taux de croissance élevé (environ 7%) dans ces moments difficiles ».

Notons que Antony Blinken effectue depuis le lundi 22 janvier une tournée d’une semaine en Afrique de l’Ouest. Après le Cap-Vert, aujourd’hui la Côte d’Ivoire, il se rendra au Nigeria et en Angola. Pour lui, l’avenir et la prospérité de l’Afrique et des Etats-Unis sont liés. « Les voies africaines et américaines sont en train de façonner notre avenir », a-t-il soutenu.