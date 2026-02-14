Où suivre ES Tunis – Petro Luanda en LDC CAF

Samedi 14 février 2026, l’Espérance Sportive de Tunis accueille Petro Atlético de Luanda pour la sixième journée de la Ligue des champions de la CAF. La rencontre aura lieu au stade olympique Hammadi-Agrebi de Radès et le coup d’envoi est programmé à 16h00 GMT.

Les deux clubs partent sur un pied d’égalité au classement du groupe D, chacun comptant six points. Toutefois, un seul d’entre eux rejoindra les quarts de finale : l’enjeu est donc majeur puisque la dernière place qualificative reste à attribuer.

Sur le plan des statistiques, l’Espérance conserve un léger avantage grâce à la différence de buts, alors que Petro Atlético n’a d’autre choix que la victoire pour prolonger son parcours continental. Le match aller à Luanda, conclu sur un 1-1, avait déjà montré la proximité des forces en présence.

Chaînes de diffusion