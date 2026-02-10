Où regarder Tottenham – Newcastle (Premier League J26) en direct

Ce mardi à 19h30 GMT, Tottenham accueille Newcastle pour la 26e journée du championnat d’Angleterre. Les deux formations arrivent à ce choc en pleine période délicate : les Spurs pointent à la 15e place du classement tandis que les Magpies se situent au 12e rang, ce qui rend cette confrontation particulièrement importante pour la suite de la saison.

Pour les téléspectateurs francophones en France et dans plusieurs pays d’Afrique, la rencontre sera proposée sur Canal+ Sport 1, avec la possibilité de la suivre en direct via la plateforme myCANAL. L’accès reste cependant soumis aux conditions d’abonnement propres à ces services.

Au Royaume-Uni, la diffusion est assurée par TNT Sports 3 et la plateforme discovery+, tandis qu’aux États-Unis les droits appartiennent à NBC et à son service de streaming Peacock. Les fans situés en Australie pourront regarder le match sur Stan Sport. Par ailleurs, dans de nombreux pays africains, les opérateurs SuperSport et GOtv Football transmettront la rencontre, et certaines zones offriront également la diffusion via beIN Sport en streaming.

Conseils pratiques pour regarder

Avant le coup d’envoi, vérifiez votre abonnement et la disponibilité locale des chaînes indiquées : les droits de diffusion peuvent varier selon les territoires et des options de streaming peuvent demander une souscription distincte. Si vous comptez utiliser un service en ligne, pensez à tester la connexion et l’application concernée afin d’éviter les problèmes techniques au moment de la retransmission.

Pour les supporters à l’étranger sans accès direct aux chaînes citées, renseignez-vous auprès des bouquets locaux ou des offres payantes des plateformes internationales, qui proposent parfois des pass à la rencontre ou des formules temporaires. Enfin, gardez un œil sur les horaires selon votre fuseau horaire pour ne pas manquer le début du match.