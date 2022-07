Osinachi Nwachukwu : un pasteur tanzanien fait de dures révélations sur la défunte chanteuse

Osinachi Nwachukwu, la célèbre artiste nigériane de la musique gospel, a été mise sous terre, il y a quelques jours. Alors que les proches de la servante de Dieu continuent de pleurer la disparition de la mère de famille, un pasteur tanzanien, du nom d’Allen Miray, vient de faire de dures révélations sur la défunte chanteuse.

Un malheur peut en cacher un autre, dit un adage. La célèbre chanteuse nigériane, Osinachi Nwachukwu, a quitté le monde des vivants de la plus tragique des manières. Selon les rapports de la police, l’auteur de ce lâche assassinat n’est autre que le mari de la victime. Après avoir été jugé coupable du meurtre de sa femme, le conjoint de la chanteuse a fini derrière les barreaux, laissant les enfants du couple, derrière lui, alors que ces derniers venaient de perdre leur mère.

« Elle n’a pas réussi à franchir la porte du ciel »

Dans la foulée, la famille de la disparue a fini par faire son deuil, en mettant sa fille sous terre. Mais, alors que les proches d’Osinachi Nwachukwu sont, toujours, dans la fièvre de ce deuil, une pilule que l’entourage de la chanteuse a du mal à avaler, un homme est sorti de l’ombre, pour enfoncer le clou.

En effet, quelques jours, à peine, après l’enterrement de la regrettée chanteuse nigériane, Allen Miray, un pasteur tanzanien est monté au créneau, pour faire d’embarrassantes révélations, au sujet de feue Osinachi Nwachukwu. Selon l’homme de Dieu, à la faveur d’une publication sur Facebook, datant du 2 juillet 2022, l’âme de la chanteuse brûlerait en enfer, à cause de sa désobéissance.

Sur Facebook, le prédicateur tanzanien exhorte sa communauté à prendre son mur d’assaut, pour découvrir ses contenus. « Chers, s’il vous plaît, lisez mes mots, attentivement. Je ne suis pas une personne, qui aime écrire pour condamner les gens. Mais, si le Seigneur me demande de le faire, je le ferai. Les gens, qui me suivent depuis longtemps, devraient tous savoir la nouvelle que j’ai postée, selon laquelle Osinachi Nwachukwu n’a pas réussi à franchir la porte du ciel, à cause de la décoration des femmes. Quand j’ai écrit ça, les gens ont, vraiment, réagi. », peut être lu, sur la page Facebook d’Allen Miray.

Suite à la diffusion de ce post controversé, les internautes se son déchaînés, traitant le pasteur tanzanien, de tous les noms d’oiseau. Droit dans ses bottes, le prédicateur, quant à lui, affirme avoir reçu lesdites informations de Dieu.