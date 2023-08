Osimhen devrait devenir le joueur le mieux payé de Naples avec un nouveau contrat

Victor Osimhen devrait prolonger d’un an son contrat à Naples, augmentant en retour son salaire actuel.

Le renouvellement du contrat de Victor Osimhen avec Naples serait imminent et sera un accord lucratif qui fait de lui le joueur le mieux rémunéré du club basé à Naples. Le joueur de 24 ans a mené Napoli au Scudetto la saison dernière, remportant le Capocannoniere pour ses efforts. Cela a fait de lui le sujet d’intérêt d’un certain nombre de clubs, y compris une offre lucrative venue d’Arabie saoudite.

Cependant, le président de Naples, Aurelio de Laurentiis, a exprimé son désir de garder l’attaquant des Super Eagles, conjurant tout intérêt. Et le dirigeant italien est maintenant sur le point d’offrir à sa star un contrat exceptionnel, qui comprendrait une clause de libération qui ouvre la possibilité à l’ancien attaquant de Wolfsburg de réaliser son futur rêve de jouer en Premier League.

Les chiffres XXL de la prolongation d’Osimhen

D’après Sky Sports, Osimhen devrait en effet toucher plus de 10 millions d’euros par an, soit le plus gros salaire de l’effectif napolitain. L’ancien buteur du LOSC serait donc bien récompensé de sa fidélité envers l’écurie italienne. Par ailleurs, une clause libératoire, fixée à 150 millions d’euros, serait également prévue. Elle sera activable à partir de l’été 2024 pour les clubs étrangers et à compter de l’été 2025 pour les écuries italiennes.

