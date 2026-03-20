Oscar Bruel veut balayer une rumeur et publie une réflexion sur le café

Oscar Bruel a temporairement quitté les polémiques familiales pour publier sur Instagram une réflexion scientifique sur les effets du café, à quelques jours de la sortie de son livre La Cité Intérieure, prévue le 15 avril. Ce post, focalisé sur l’action de la caféine et la molécule d’adénosine, a été relayé alors que le nom de son père, Patrick Bruel , reste au centre d’une affaire médiatisée.

Depuis des révélations de Mediapart, Patrick Bruel fait l’objet d’accusations de violences sexuelles portées par huit femmes. L’artiste nie catégoriquement les faits et s’est exprimé principalement par l’intermédiaire de ses conseils, refusant jusque-là de commenter directement sur les réseaux sociaux. Son fils Oscar, de son côté, a choisi de ne pas évoquer publiquement l’affaire et adopte une posture principalement axée sur d’autres sujets sur Instagram.

Sur son compte, Oscar Bruel a partagé une explication synthétique et pédagogique : « Contrairement à ce que l’on pense, le café ne vous excite pas. Il vous empêche simplement de ne pas l’être », a-t-il écrit. Il y détaille le rôle de l’adénosine et les mécanismes derrière l’effet stimulant temporaire du café, concluant par un conseil d’usage : « c’est un prêt. Alors utilisez-le intelligemment ».

Explications scientifiques et rappel des déclarations publiques

Dans son message Instagram, Oscar Bruel décrit le fonctionnement du café en reprenant l’idée que la caféine agit en bloquant l’action d’une molécule appelée adénosine, que le cerveau produit pour signaler fatigue et somnolence. Selon son propos, pendant quelques heures le café empêche l’adénosine d’agir, ce qui augmente vigilance, concentration et énergie.

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Il précise également que l’adénosine continue de s’accumuler pendant que la caféine bloque ses effets : « lorsque les effets du café disparaissent, elle envahit votre cerveau. C’est pour cela que vous ressentez ce fameux « crash » après le café », écrit-il, ajoutant que le café améliore la concentration, l’humeur et la mémoire, sans toutefois en faire un « carburant » permanent.

Cet échange sur la caféine intervient dans un contexte médiatique marqué par les révélations autour de Patrick Bruel. Sur le plateau de l’émission Tout beau tout neuf (TBT9), l’avocat de l’artiste, Christophe Ingrain, a pris la parole pour livrer la version du chanteur et comédien : « Patrick Bruel est profondément attristé par les souffrances que l’on perçoit à la lecture des témoignages des femmes relatés dans cet article, mais jamais il n’a cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel. Il affirme n’avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel », a-t-il déclaré.

L’actualité du clan Bruel, mêlant communication juridique et prises de parole sur les réseaux sociaux, conjugue ainsi diffusion d’informations personnelles et contenus qui se veulent informatifs ou promotionnels, à l’approche de la publication du livre d’Oscar Bruel.