Orpailleurs clandestins disparus à Perma : le récit du drame

François Koukoubou, le chef d’arrondissement de Perma, a précisé que les victimes étaient des orpailleurs illégaux qui avaient accédé au site pendant l’absence des exploitants traditionnels. « Ils ont profité de l’absence des propriétaires pour s’introduire dans les puits dans l’intention de chercher de l’or », a-t-il déclaré à Bip Radio.

Le premier affaissement est survenu alors qu’un groupe de personnes se trouvait déjà dans le puits. Des volontaires ont entrepris de descendre pour secourir les victimes, mais un second effondrement a piégé ces derniers également sous les débris.

À l’heure actuelle, le nombre exact de victimes reste incertain. « Il n’y a pas eu de survivant pouvant nous donner avec exactitude le nombre de personnes se trouvant dans ce vieux trou », a rapporté l’autorité locale, soulignant la gravité de la situation.

Les opérations de récupération des corps sont compliquées par la profondeur du puits, qui mesure entre 32 et 35 mètres. Cela rend les interventions très dangereuses. « Tous les efforts sont restés vains », a déclaré François Koukoubou, face aux défis posés par l’accès au site.

Des options alternatives sont désormais envisagées pour tenter d’atteindre les victimes. Les autorités locales ont sollicité l’aide d’une société chinoise travaillant dans la région, cependant, les équipements disponibles ne semblent pas adaptés pour faire face à une excavation de cette profondeur.