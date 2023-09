Organisation CAN 2025 et 2027: l’Algérie retire sa candidature, retrait du duo Nigéria/Bénin?

-Publicité-

Candidat à l’organisation des CAN 2025 et 2027, l’Algérie a retiré sa candidature, a annoncé la FAF dans un communiqué sur son site officiel. Le duo Nigéria/Bénin se serait également retiré de la 35è édition pour se concentrer sur la prochaine.

L’Algérie n’est plus candidat à l’organisation des CAN 2025 et 2027. En course pour abriter les deux éditions de la Coupe d’Afrique, le géant magrébin a décidé de se retirer de la course. C’est la Fédération algérienne de football qui a fait l’annonce ce mardi dans un communiqué sur son site officiel.

« La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement transmis à la Confédération africaine de football (CAF) un courrier par lequel elle l’informe de sa décision de retrait de la candidature de l’Algérie pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies (CAN), des éditions 2025 et 2027 », peut-on lire dans la note de la FAF.

Dans sa correspondance, l’instance fédérale « a expliqué que ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la FAF relative à la stratégie de développement du football en Algérie.» Alors que la presse africaine annonce également le retrait du duo Nigéria/Bénin pour la CAN 2025 pour se concentrer sur celle de 2027, il ne reste vraisemblablement plus que le Maroc et la Zambie pour la 35è édition. De toute façon, tout le monde sera fixé ce mercredi 27 septembre, date de désignation du pays hôte des deux CAN.

