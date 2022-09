Ordinateurs portatifs: 03 raisons pour lesquelles les nouveaux n’ont plus de lecteurs CD et ou DVD

Depuis un certain temps, vous aurez constaté que les nouveaux ordinateurs portables ont cessé d’être livrés en standard avec des lecteurs optiques, c’est-à-dire des lecteurs DVD ou Blu Ray. Et beaucoup pensent que la distribution de logiciels a fait le saut vers la distribution par Internet. Cependant, un certain nombre de raisons techniques ont conduit à une telle décision et ont fait des lecteurs DVD portables une chose du passé. Voici les raisons dans cet article.

Il n’y encore pas si longtemps, les utilisateurs comptaient sur les CD, DVD et Blu-ray pour stocker des données précieuses. En insérant simplement un petit disque dans le lecteur optique, il était ainsi possible de jouer à un jeu, de sauvegarder un logiciel ou de réinstaller le système d’exploitation. Or, de nos jours, la plupart des nouveaux ordinateurs portables ne disposent plus de lecteurs intégrés.

A en croire Hardzone, un portail spécialisé dans la technologie, il y a trois raisons principales qui ont poussé les fabricants à ne plus les inclure dans leur équipement.

La première raison

La majorité des utilisateurs ont largement boudé les CD et les DVD. Et pour cause, ce type de contenu multimédia est désormais accessible via d’innombrables plateformes de streaming, telles que Spotify, Deezer, Netflix, YouTube, etc.

Deuxième raison

La majorité des gens ont troqué les disques de musique et de films contre les jeux vidéo et les programmes informatiques au format numérique ou les clés USB.

Troisième raison

Si les fabricants ne veulent plus inclure ces lecteurs dans leurs appareils, c’est aussi parce que le refroidissement des ordinateurs portables a été amélioré. A l’époque, comme ces outils prenaient beaucoup de place, les fabricants n’arrivaient pas à refroidir correctement les CPU (processeur) et les GPU (coprocesseur graphique). A noter que la température a un réel impact sur la vitesse de l’appareil : s’il est en surchauffe, ses performances ne sont pas optimales. Or désormais, sans les contraintes de ces lecteurs optiques, les composants de l’ordinateur sont bien plus efficaces.

Par ailleurs, si les disques durs des ordinateurs portables ont disparu, c’est aussi en relation étroite avec le design de l’appareil lui-même, et en particulier avec son épaisseur. Actuellement, les marques penchent plus facilement vers des modèles très fins, ce qui serait difficile à réaliser si les lecteurs étaient toujours au rendez-vous.