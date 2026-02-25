Orange Côte d’Ivoire: Mariame Touré nommée Directrice de la Stratégie, de l’International et du Développement

Orange Côte d’Ivoire a annoncé la nomination de Mariame Diaby Touré au poste de Directrice de la Stratégie, de l’International et du Développement (DSID) dans le cadre du plan stratégique « Trust the Future ». Cette décision intervient alors que l’opérateur, qui gère désormais un cluster régional incluant notamment Orange Liberia et Orange Burkina Faso, affiche pour le troisième trimestre 16,8 millions de clients Orange Money, soit une progression annuelle de 9 % et environ 59 % d’un marché national estimé à 28,6 millions d’utilisateurs.

Orange Côte d’Ivoire a annoncé la nomination de Mariame Diaby Touré au poste de Directrice de la Stratégie, de l’International et du Développement (DSID) dans le cadre du plan stratégique « Trust the Future ». Cette décision intervient alors que l’opérateur, qui gère désormais un cluster régional incluant notamment Orange Liberia et Orange Burkina Faso, affiche pour le troisième trimestre 16,8 millions de clients Orange Money, soit une progression annuelle de 9 % et environ 59 % d’un marché national estimé à 28,6 millions d’utilisateurs.

La création de ce poste centralise des responsabilités stratégiques et internationales à un moment où les opérateurs télécoms d’Afrique de l’Ouest doivent composer avec la concurrence croissante des fintechs et une saturation des segments traditionnels de marché. La DSID aura vocation à orienter la politique d’investissement et la coordination des activités transfrontalières au sein du cluster régional.

La montée en puissance de nouveaux acteurs sur le marché du mobile money a été l’un des principaux défis rencontrés ces dernières années. L’arrivée de services au positionnement tarifaire agressif a contraint les acteurs historiques à revoir leur offre commerciale, à accélérer le développement de services numériques et à renforcer la performance opérationnelle pour maintenir la base clients.

Un parcours professionnel orienté finance, conseil et secteur public

Diplômée de l’Institut National des Télécommunications avec une spécialisation en finance et systèmes d’information financiers, Mariame Diaby Touré est également titulaire d’un master en évaluation et ingénierie financière de la transformation d’entreprise de l’Université Lyon 2 Lumière. Son parcours professionnel croise le secteur bancaire, le conseil et l’administration publique.

Elle commence sa carrière en 2005 au Crédit Lyonnais en France au sein du contrôle de gestion, puis évolue dans des fonds d’investissement et des banques d’affaires, alternant expériences en Europe et en Afrique centrale. En 2010, elle rejoint le cabinet EY en Côte d’Ivoire pour contribuer au développement de l’activité de conseil en transaction. Quatre ans plus tard, elle intègre l’administration ivoirienne comme conseillère technique auprès du ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, chargée des participations publiques.

Entrée chez Orange Côte d’Ivoire en 2018 au poste de directrice de cabinet du directeur général, elle est nommée en novembre 2020 directrice générale d’Orange Money Côte d’Ivoire. À ce titre, elle a piloté des ajustements opérationnels et commerciaux destinés à préserver la position de l’opérateur face à des entrées de marché disruptives. Elle siège aussi au conseil d’administration d’Orange Liberia et d’Orange Guinée-Bissau, ce qui lui confère une expérience transfrontalière dans la région.

