Dans le cadre de l’opération « tolérance zéro » sur les routes ivoiriennes, le ministre des Transports a suspendu avec effet immédiat les centres de contrôle technique d’Adzopé et de Boundiali. La décision fait suite à des signalements d’usagers et à des inspections révélant des manquements aux normes.

L’opération, lancée début mars en collaboration avec les ministères de la Défense et de la Sécurité, vise à renforcer la sécurité routière, alors que les accidents restent fréquents dans le pays. Les fermetures concernent des centres dont les contrôles, équipements ou compétences du personnel ne respectaient pas le cahier des charges, selon le ministère.

Pour les automobilistes, des solutions alternatives seront mises en place : les bancs mobiles, une fois jugés conformes, pourront délivrer les attestations de visite technique. Cette mesure vise à éviter une interruption totale du service tout en garantissant la qualité des contrôles.

Autre annonce importante : à partir du 1er juillet 2026, les vignettes de visite technique devront être apposées sur le pare-brise avant des véhicules, facilitant les contrôles visuels par les forces de l’ordre. Cette disposition pourrait également s’étendre aux attestations d’assurance automobile.