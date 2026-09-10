OpenAI lance ChatGPT for Financial Services pour les institutions financières

OpenAI a lancé jeudi 10 septembre 2026 ChatGPT for Financial Services, une version de ChatGPT Work conçue pour les institutions financières. Le service associe GPT‑6 Astra à des données sectorielles intégrées afin d’aider les équipes à mener des recherches, construire des modèles financiers et préparer des documents destinés aux clients.

Le produit a été élaboré avec Morgan Stanley et Evercore comme partenaires de conception. Selon OpenAI, les premiers travaux ont surtout porté sur la banque d’investissement et la recherche actions, deux métiers où l’accès fiable aux données et la création de documents exploitables figurent parmi les principaux besoins identifiés.

ChatGPT for Financial Services intègre directement des jeux de données de Daloopa, PitchBook, LSEG News et Crunchbase, notamment sur les états financiers, les fondamentaux d’entreprises, les transcriptions de résultats et les sociétés privées. OpenAI indique que ces données sont indexées sur son infrastructure et accompagnées de citations détaillées permettant de remonter aux sources utilisées.

Le service reprend aussi les contrôles de sécurité de l’offre entreprise de ChatGPT. OpenAI mentionne notamment l’authentification SAML, le provisionnement SCIM, les accès par rôle, le chiffrement des données et l’export de journaux vers les outils d’audit. Les données professionnelles des entreprises clientes ne servent pas par défaut à entraîner les modèles, selon la société.

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GPT‑6 Astra au cœur de l’offre

OpenAI présente GPT‑6 Astra comme le moteur central de cette nouvelle offre. Le modèle doit notamment lire des tableaux, des chiffres et leurs notes explicatives, croiser plusieurs sources et transformer l’analyse en documents, feuilles de calcul, présentations ou visualisations utilisables par les équipes financières.

Les établissements disposant déjà d’abonnements à des fournisseurs spécialisés pourront également connecter certaines de leurs sources. OpenAI cite S&P Capital IQ, LSEG, MSCI, Dow Jones Factiva et Moody’s pour des intégrations d’accès, ainsi que des connecteurs optimisés avec S&P Global et FactSet. L’écosystème annoncé compte par ailleurs plus de 50 connecteurs, dont Datasite, Box, Preqin et Intapp.

Un déploiement d’abord ciblé

Reuters a confirmé jeudi le lancement du produit et son développement avec Morgan Stanley et Evercore. L’agence souligne qu’OpenAI cherche ainsi à renforcer sa présence dans les secteurs réglementés, où la gouvernance des données, la traçabilité des sources et les exigences de conformité pèsent fortement sur l’adoption de l’intelligence artificielle.

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ChatGPT for Financial Services est disponible pour les institutions financières éligibles. OpenAI indique que le lancement se concentre d’abord sur la banque d’investissement et la recherche actions, avant une extension prévue à d’autres métiers des services financiers.