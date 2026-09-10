Lune : IBM et la NASA lancent une IA pour cartographier glace et cratères

IBM et la NASA ont lancé jeudi 10 septembre 2026 le NASA-IBM Lunar Foundation Model, un modèle d’intelligence artificielle open source conçu pour analyser à grande échelle des décennies d’observations de la Lune. L’outil vise à accélérer l’identification de ressources et de reliefs utiles aux futures missions lunaires.

Le modèle a été entraîné sur un jeu de données rassemblant plus de 30 couches d’informations alignées spatialement, issues de neuf instruments embarqués sur quatre missions. Cet ensemble associe notamment des données de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter et de la mission GRAIL de la NASA, ainsi que des observations complémentaires de la mission japonaise SELENE/Kaguya.

IBM et la NASA indiquent que l’IA peut être adaptée à plusieurs tâches, parmi lesquelles la détection de zones susceptibles d’abriter de la glace, la cartographie de cratères et l’étude de formations volcaniques lunaires. Ces opérations sont importantes pour la sélection de sites d’atterrissage, l’évaluation des risques de terrain et la préparation d’une présence humaine durable.

Lors des tests de référence, le modèle a dépassé jusqu’à 23 % certaines méthodes largement utilisées pour identifier des caractéristiques géographiques de la surface lunaire. Pour les zones à fort potentiel de glace, les chercheurs annoncent une réduction de l’erreur pouvant atteindre 22 % par rapport au modèle SwinV2-B. À une résolution d’environ 100 mètres, la détection des cratères progresse de près de 19 % avec deux fois moins de données d’entraînement.

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Le projet répond à une difficulté ancienne de la recherche lunaire : les missions ont accumulé des volumes considérables d’images, de cartes et de mesures provenant de capteurs différents, souvent à des résolutions incompatibles. Le nouveau modèle cherche à rapprocher ces informations dans une représentation commune afin de faire ressortir plus rapidement des relations difficiles à détecter avec des outils spécialisés.

Une IA ouverte pour l’exploration lunaire

Le NASA-IBM Lunar Foundation Model rejoint la famille Prithvi, développée par IBM et la NASA autour de modèles ouverts appliqués notamment à l’observation de la Terre, à la météo et à l’héliophysique. IBM précise que le nouveau jeu de données lunaire associé au modèle est lui aussi ouvert afin que les équipes scientifiques puissent l’adapter à d’autres usages.

Cette publication intervient alors que la NASA prépare la prochaine phase du programme Artemis. L’agence vise une première nouvelle mission habitée à la surface de la Lune avec Artemis IV en 2028, avant d’enchaîner avec Artemis V et le développement progressif d’une présence durable autour du pôle Sud lunaire.

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La glace lunaire constitue l’un des objectifs prioritaires de cette exploration. Dans les régions durablement plongées dans l’ombre, elle pourrait fournir de l’eau et de l’oxygène aux équipages et, à terme, contribuer à la production d’ergols pour des missions plus lointaines. Le modèle et son rapport technique sont disponibles publiquement sur Hugging Face depuis le 10 septembre 2026.