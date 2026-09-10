Incendies : Eutelsat et OroraTech préparent jusqu’à 96 capteurs infrarouges en orbite

Eutelsat et la société allemande OroraTech ont annoncé mercredi 9 septembre 2026 à Paris un partenariat visant à installer jusqu’à 96 charges utiles infrarouges thermiques sur de futurs satellites en orbite basse, afin de renforcer notamment la détection et le suivi des incendies de forêt.

L’accord porte d’abord sur la réservation d’espace pour 48 capteurs OroraTech à bord de futurs satellites OneWeb d’Eutelsat, avec une option pour 48 unités supplémentaires. Les deux groupes ont présenté l’opération lors de l’International Space Summit à Paris, où plusieurs annonces spatiales européennes ont été dévoilées.

Ces capteurs mesurent les anomalies thermiques depuis l’orbite et doivent permettre de repérer plus tôt certains départs de feu, y compris dans des zones isolées où les moyens de surveillance au sol sont limités. Les données peuvent ensuite servir à suivre l’évolution d’un incendie et à appuyer les équipes d’intervention.

Le partenariat est soutenu par les gouvernements français et allemand dans le cadre de leur coopération spatiale. Eutelsat présente ce projet comme un nouvel usage de ses futurs satellites en orbite basse, au-delà de leur fonction principale de connectivité.

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Pour OroraTech, l’intégration de ses capteurs sur des satellites déjà prévus doit permettre d’étendre plus rapidement son réseau sans financer un satellite dédié pour chaque nouveau capteur.

Une capacité d’observation appelée à fortement augmenter

OroraTech affirme que le déploiement pourrait accroître sa capacité d’observation de près de 500 %. L’entreprise exploite déjà des capteurs thermiques spatiaux et combine leurs données avec celles d’autres satellites afin de surveiller de vastes zones.

Les usages annoncés ne se limitent pas aux incendies. Les mêmes instruments pourront également contribuer au suivi d’infrastructures critiques, à la surveillance environnementale, à l’observation d’activités maritimes et à certaines applications de sécurité.

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Le recours à des charges utiles hébergées consiste à installer des instruments d’un opérateur sur le satellite d’un autre acteur. Cette formule permet de mutualiser la plateforme, le lancement et une partie des coûts d’exploitation.

Un partenariat spatial franco-allemand

Eutelsat souligne que ses services de connectivité sont déjà utilisés par des équipes de secours intervenant lors d’incendies. L’arrivée des capteurs thermiques d’OroraTech doit compléter ce rôle en ajoutant une capacité de détection et d’observation depuis l’espace.

Aucun calendrier détaillé de lancement des 48 premiers capteurs n’a été annoncé. Les deux partenaires indiquent qu’ils seront embarqués sur de futurs satellites de la constellation OneWeb en orbite basse.