États-Unis : la Nasa revoit le programme Artémis pour garantir un retour sur la Lune en 2028

La Nasa a dévoilé, vendredi 27 février 2026, une refonte substantielle de son programme lunaire Artemis afin de garantir le retour d’astronautes américains à la surface de la Lune en 2028. L’agence a expliqué vouloir accélérer le rythme des vols tout en répartissant différemment les étapes techniques et opérationnelles pour réduire les risques et améliorer la préparation des missions. ([nasa.gov](https://www.nasa.gov/news-release/nasa-adds-mission-to-artemis-lunar-program-updates-architecture/?utm_source=openai))

Lors d’une conférence de presse tenue au Kennedy Space Center, le directeur de la Nasa, Jared Isaacman, a annoncé l’ajout d’une mission supplémentaire entre le vol d’essai Artemis II, prévu pour ce printemps, et les premières tentatives d’alunissage habité. Cette réorganisation vise à insérer des vols de vérification intermédiaires pour tester des éléments-clés avant d’engager un atterrissage avec équipage. ([nasa.gov](https://www.nasa.gov/blogs/missions/2026/02/27/nasa-adds-mission-to-artemis-lunar-program-updates-architecture/?utm_source=openai))

Parmi les changements majeurs, Artemis III ne comportera plus d’alunissage : la mission, reprogrammée pour 2027, servira à effectuer des manœuvres de rendez‑vous et d’amarrage en orbite terrestre avec un ou plusieurs atterrisseurs commerciaux en cours de développement. L’objectif est d’exercer en conditions réelles les procédures de liaison entre Orion et les véhicules d’excursion lunaire avant d’envoyer des équipages vers la surface. ([nasa.gov](https://www.nasa.gov/news-release/nasa-adds-mission-to-artemis-lunar-program-updates-architecture/?utm_source=openai))

La Nasa a précisé que les tentatives d’alunissage habitées seraient désormais planifiées pour 2028, potentiellement au travers de deux missions distinctes (Artemis IV et V), et que l’agence vise, par la suite, à maintenir une cadence d’un ou plusieurs atterrissages par an. Cette nouvelle séquence doit permettre d’intégrer les enseignements tirés des vols d’essai et d’augmenter la fiabilité des systèmes avant chaque étape cruciale. ([nasa.gov](https://www.nasa.gov/news-release/nasa-adds-mission-to-artemis-lunar-program-updates-architecture/?utm_source=openai))

Les raisons techniques et la dynamique industrielle

La décision intervient après des retards et des difficultés techniques rencontrés sur le lanceur SLS et sur l’étage supérieur, notamment des problèmes de circulation d’hélium et de fuites d’hydrogène qui ont contraint les équipes à retirer le véhicule pour inspections et réparations. Ces incidents ont renforcé la volonté de la Nasa d’adopter une progression plus graduelle, quitte à multiplier les vols-tests pour valider chaque sous-système. ([nasa.gov](https://www.nasa.gov/news-release/nasa-adds-mission-to-artemis-lunar-program-updates-architecture/?utm_source=openai))

Le plan prévoit aussi une intégration renforcée avec l’industrie privée : les essais en orbite permettront de mettre à l’épreuve les atterrisseurs développés par des partenaires commerciaux — notamment SpaceX et Blue Origin — et d’évaluer des éléments comme les combinaisons extravéhiculaires de nouvelle génération et les systèmes de vie embarqués. La Nasa a souligné qu’un meilleur alignement entre les équipes internes et les fournisseurs industriels est nécessaire pour accélérer en toute sécurité la cadence des vols. ([nasa.gov](https://www.nasa.gov/news-release/nasa-adds-mission-to-artemis-lunar-program-updates-architecture/?utm_source=openai))

