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ONU : Macky Sall auditionné à New York pour le poste de secrétaire général

Candidat au poste de secrétaire général de l’ONU, Macky Sall défend sa vision les 21 et 22 avril 2026 à New York, face aux États membres et à la société civile.

Le · MàJ le
Politique
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ONU : Macky Sall auditionné à New York pour le poste de secrétaire général
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La candidature de Macky Sall pour diriger Organisation des Nations unies suit son cours. L’ancien président sénégalais est auditionné à New York dans le cadre du « grand oral », une phase clé du processus de sélection du prochain secrétaire général.

Face aux diplomates et aux représentants de la société civile, Macky Sall dispose de dix minutes pour exposer sa vision, avant de répondre à une série de questions durant près de trois heures. L’exercice vise à tester sa capacité à diriger une organisation confrontée à de multiples crises.

Au cœur des échanges : son expérience, son leadership et sa lecture des grands défis mondiaux. Il est notamment attendu sur les questions de paix et de sécurité, de développement durable et de défense des droits humains, trois piliers essentiels de l’ONU. Aux côtés de Michelle Bachelet, Rafael Grossi et Rebeca Grynspan, Macky Sall doit convaincre qu’il a le profil pour succéder à António Guterres.

« La manière dont les candidats répondront à l’éventail des questions posées constituera un moment déterminant du processus de sélection », rappelle l’ONU. Mais malgré cette étape publique, la décision finale se jouera ailleurs, dans les coulisses du Conseil de sécurité.

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