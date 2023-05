ONU: le Conseil des droits de l’homme renforce le suivi des exactions au Soudan

- Publicité-

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté une résolution visant à renforcer la documentation et le suivi des violations des droits humains au Soudan. Cette décision a été prise lors d’une réunion d’urgence convoquée à la demande de quatre pays occidentaux.

La résolution a été adoptée par 18 voix pour, dont celles de la France et des États-Unis, mais a été l’objet de 15 voix contre, notamment celle de la Chine, ainsi que de 14 abstentions. Cette décision intervient dans un contexte de violences persistantes dans la région du Darfour au Soudan, où des groupes armés ont été accusés de commettre de nombreuses exactions.

La résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU vise à renforcer les mécanismes de surveillance et de documentation des violations des droits humains au Soudan, en particulier dans la région du Darfour. Elle appelle également à la coopération des autorités soudanaises pour permettre l’accès des enquêteurs internationaux sur le territoire et à garantir la sécurité des populations civiles.

La décision prise par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU montre l’importance accordée à la protection des droits humains dans la région du Darfour au Soudan. Elle met en évidence la nécessité de renforcer les mécanismes de surveillance et de documentation des exactions afin de garantir la responsabilité des auteurs de ces violations. Cette résolution est un appel à l’action pour les autorités soudanaises et la communauté internationale pour travailler ensemble afin de protéger les droits humains et de mettre fin à la violence dans la région.